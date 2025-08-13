Kibice byli w szoku. Świątek i Sabalenka zaskoczyły (WIDEO)

W akcji wzięli także udział pierwszy na liście ATP Włoch Jannik Sinner oraz wicelider rankingu tenisistów Hiszpan Carlos Alcaraz, którzy równocześnie rywalizują w imprezie ATP w Cincinnati.

Wybrana grupa fanów otrzymała wyjątkową okazję nagrania wiadomości dla swoich ulubionych zawodniczek i zawodników za pośrednictwem "Fan Cam". Szczęśliwi kibice nie wiedzieli, że ich idole stoją za kurtyną i słuchają każdego słowa.

Gwiazdy tenisa były zachwycone ich komentarzami. Sabalenka pokazała znak serca, słysząc, jak fanki chwalą ją za autentyczność, a Świątek żartobliwie warknęła, słysząc, że jest "zwierzęciem".

Wybrańcy mogli także zadać swoim ulubionym tenisistom i tenisistkom pytania, jednak nie wiedzieli, że... od razu usłyszą na nie odpowiedzi. Była to dla nich pierwsza z niespodzianek tego dnia.

- Szczerze mówiąc, to całkiem fajne – odpowiedziała Sabalenka małej dziewczynce, która zapytała ją, jak to jest być numerem jeden na świecie.

- O rany, jesteś na żywo? – zapytała natomiast zszokowana zagorzała fanka Świątek, gdy ta zaczęła swoją odpowiedź od podziękowania jej za zadane pytania.

Polka oraz pozostali zawodnicy następnie poinformowali kibiców, że mają dla nich mały prezent na końcu sali. Gdy tamci skierowali się w tę stronę w poszukiwaniu upominku, zawodnicy weszli do pomieszczenia i zaskoczyli ich swoją obecnością. Fani zostali uściskani i chwilę porozmawiali - Sabalenka nazwała jedną ze swoich młodych fanek "przyszłą supergwiazdą", co z pewnością zapadnie w pamięć młodej adeptce tenisa.

W środę Świątek i Sabalenka rozegrają w Cincinnati mecze 4. rundy. Rywalką Polki będzie Rumunka Sorana Cirstea, natomiast Białorusinka zmierzy się z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro.

KJ, PAP