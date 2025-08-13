Legenda tenisa zagra w US Open w wieku 45 lat! Otrzymała "dziką kartę"

Venus Williams, jedna z najlepszych i najbardziej utytułowanych tenisistek tego stulecia, która niedawno wróciła do zawodowego touru w wieku 45 lat, otrzymała tzw. dziką kartę i zagra w rozpoczynającym się 24 sierpnia w Nowym Jorku wielkoszlemowego US Open - poinformowali organizatorzy.

Tym samym starsza z sióstr Williams będzie najstarszą singlistką od 1981 roku, jaka weźmie udział w rywalizacji na kortach Flushing Meadows. Według światowej federacji tenisowej (ITF), w 1981 roku Renee Richards zagrała w US Open w wieku 47 lat.

 

Williams, dwukrotna triumfatorka US Open, poprzednio wystąpiła w Nowym Jorku w 2023 roku, zagra również w ruszającym 19 sierpnia turnieju mikstów, który w tym roku będzie miał nietypową formułę i odbędzie się przed zasadniczą częścią wielkoszlemowych zmagań.

 

Venus Williams ma na koncie siedem tytułów wielkoszlemowych w singlu - poza US Open, pięć razy triumfowała w Wimbledonie (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). 14-krotnie zwyciężyła z kolei w deblu. Ma cztery złote medale olimpijskie, z czego jeden w singlu - z igrzysk w Sydney w 2000 roku.

 

W lipcu Amerykanka awansowała do 2. rundy zawodów WTA w Waszyngtonie, gdzie odpadła po porażce z Magdaleną Fręch 2:6, 2:6. Już w trakcie tamtego turnieju otrzymała „dziką kartą” do zawodów w Cincinnati, z których w 1. rundzie wyeliminowała ją Hiszpanka Jessica Bouzas Maneiro, której nie było jeszcze na świecie, gdy Williams zdobyła pierwsze cztery tytuły Wielkiego Szlema.

