Mistrzostwa świata siatkarek do lat 21. Wyniki meczów - 13.08
Czas na walkę o ćwierćfinały siatkarskich mistrzostw świata U-21. W tym dniu rozegrane zostaną kolejne spotkania czempionatu. Zobacz terminarz i sprawdź wyniki zakończonych już spotkań.
Rozgrywane w Indonezji mistrzostwa potrwają od 7 do 17 sierpnia. Wystartowały w nich udział 24 drużyny. Faza grupowa zakończyła się 12 sierpnia. Z każdej z sześciozespołowych grup do fazy pucharowej awansowały cztery ekipy. Pierwsze miejsce w grupie C zajęła reprezentacja Polski.
Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu. MVP imprezy została wówczas wybrana Zhuang Yushan, która dziś jest już zawodniczką seniorskiej kadry Chin. W niedawno zakończonej Lidze Narodów 2025 była trzecią najlepiej punktującą siatkarką rozgrywek. W tegorocznej VNL zagrała m.in. w ćwierćfinałowym spotkaniu z Polską w Łodzi.
Terminarz i wyniki meczów MŚ siatkarek U-21 - 13.08:
Chiny - Tajlandia 3:0 (25:15, 25:18, 25:19)
Argentyna - Czechy 3:0 (25:15, 25:13, 25:19)
Brazylia - Korea Południowa 3:0 (25:23, 25:17, 25:17)
Serbia - Turcja 0:3 (13:25, 23:25, 10:25)
USA - Bułgaria 0:3 (23:25, 16:25, 15:25)
Włochy - Indonezja, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go, godzina 13:50
Japonia - Chorwacja, godz. 14:00
Polska - Portoryko, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go, godzina 16:20Przejdź na Polsatsport.pl