Gdzie obejrzeć mecze siatkarek na MŚ?

Reprezentantki Polski w pierwszej części turnieju zaprezentowały się znakomicie. Wygrały kolejno z Egiptem (3:0), Turcją (3:0), Algierią (3:0) oraz Czeszkami (3:0). Uległy jedynie Włoszkom (2:3).

Dzięki świetnej postawie Biało-Czerwone z dorobkiem 13 punktów zakończyły rywalizację w grupie C na pierwszym miejscu i awansowały do 1/8 finału. Początkowo rywalkami Polek w walce o ćwierćfinał miały być zawodniczki z Indonezji, ale po przyznaniu walkowera ekipie z Wietnamu, układ sił w grupie A, krzyżującej się z "naszą", zmienił się.

Miało to również wpływ na pary w kolejnej części turnieju. Ostatecznie w 1/8 finału Polska zagra z Portoryko.

Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U-21 toczy się w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju jest Indonezja, a mecze są rozgrywane w mieście Surabaja na Jawie.

MŚ siatkarek 2025. Plan transmisji meczów siatkarek - środa, 13.08:

Chiny - Tajlandia 3:0 (25:15, 25:18, 25:19)

Argentyna - Czechy, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go, godzina 7:50

Serbia - Turcja, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go, godzina 10:50

Włochy - Indonezja, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go, godzina 13:50

Polska - Portoryko, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go, godzina 16:20

Wszystkie spotkania, począwszy od ćwierćfinałów, będą transmitowane na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.