Gdzie obejrzeć mecze siatkarek na MŚ?

MŚ siatkarek 2025. Plan transmisji meczów siatkarek na środę 13.08. Transmisja TV i stream online
Mistrzostwa świata siatkarek U-21 wkraczają w decydującą fazę. Wśród uczestniczek play-off jest również reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Miłosz Majka. Zobacz plan transmisji meczów siatkarek na środę 13.08.
Reprezentantki Polski w pierwszej części turnieju zaprezentowały się znakomicie. Wygrały kolejno z Egiptem (3:0), Turcją (3:0), Algierią (3:0) oraz Czeszkami (3:0). Uległy jedynie Włoszkom (2:3).
Dzięki świetnej postawie Biało-Czerwone z dorobkiem 13 punktów zakończyły rywalizację w grupie C na pierwszym miejscu i awansowały do 1/8 finału. Początkowo rywalkami Polek w walce o ćwierćfinał miały być zawodniczki z Indonezji, ale po przyznaniu walkowera ekipie z Wietnamu, układ sił w grupie A, krzyżującej się z "naszą", zmienił się.
Miało to również wpływ na pary w kolejnej części turnieju. Ostatecznie w 1/8 finału Polska zagra z Portoryko.
Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U-21 toczy się w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju jest Indonezja, a mecze są rozgrywane w mieście Surabaja na Jawie.
MŚ siatkarek 2025. Plan transmisji meczów siatkarek - środa, 13.08:
Chiny - Tajlandia 3:0 (25:15, 25:18, 25:19)
Argentyna - Czechy, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go, godzina 7:50
Serbia - Turcja, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go, godzina 10:50
Włochy - Indonezja, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go, godzina 13:50
Polska - Portoryko, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go, godzina 16:20
Wszystkie spotkania, począwszy od ćwierćfinałów, będą transmitowane na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.