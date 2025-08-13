Największe gwiazdy nie tylko sportu. Celebryci złożyli życzenia z okazji 25-lecia Polsatu Sport (WIDEO)

Inne

Polsat Sport w poniedziałek 11 sierpnia obchodził swoje 25. urodziny. Z tej okazji najwięksi polscy celebryci złożyli szczere życzenia, które prezentujemy z załączonym materiale wideo.

Największe gwiazdy nie tylko sportu. Celebryci złożyli życzenia z okazji 25-lecia Polsatu Sport (WIDEO)
fot. PAP
Gwiazdy złożyły życzenia z okazji 25-lecia Polsatu Sport

Już od 25 lat Polsat Sport dostarcza kibicom transmisje z najważniejszych sportowych wydarzeń nie tylko w Polsce, ale również za granicami naszego kraju. 

 

ZOBACZ TAKŻE: 25 pytań na 25-lecie Polsatu Sport. Oddajemy głos Widzom!

 

Pracę całego zespołu Polsatu Sport na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza doceniły największe polskie gwiazdy. Piosenkarki, muzycy, twórcy popularnych kabaretów i influencerzy złożyli wyjątkowe życzenia urodzinowe Polsatowi Sport.

 

- Z okazji 25-lecia Polsatu Sport chciałam złożyć życzenia fantastycznego sportu! Najlepszych meczów tenisowych, piłkarskich i bokserskich - powiedziała kochana przez fanów polskiej muzyki Maryla Rodowicz.

- Dalej nas edukujcie i pokazujcie wspaniałych ludzi - poprosił Piotr Kupicha z zespołu "Feel".

 

- Trzymam za was kciuki i bardzo wiele razy w życiu byłam dumna z polskich sportowców. Szczególnie z siatkarzy, bo oglądam ich z teściową bardzo często. Z Igi Świątek trudno nie być dumnym - oceniła znana nie tylko z tegorocznej Eurowizji Justyna Steczkowska.

 

W załączonym materiale wideo można zobaczyć życzenia złożone Polsatowi Sport przez największe polskie gwiazdy.

 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
25 LAT POLSATU SPORT25-LECIE POLSATU SPORTINNE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Malina dominuje na The World Games! Drugie złoto Polaka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 