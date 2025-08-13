Największe gwiazdy nie tylko sportu. Celebryci złożyli życzenia z okazji 25-lecia Polsatu Sport (WIDEO)

Już od 25 lat Polsat Sport dostarcza kibicom transmisje z najważniejszych sportowych wydarzeń nie tylko w Polsce, ale również za granicami naszego kraju.

Pracę całego zespołu Polsatu Sport na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza doceniły największe polskie gwiazdy. Piosenkarki, muzycy, twórcy popularnych kabaretów i influencerzy złożyli wyjątkowe życzenia urodzinowe Polsatowi Sport.

- Z okazji 25-lecia Polsatu Sport chciałam złożyć życzenia fantastycznego sportu! Najlepszych meczów tenisowych, piłkarskich i bokserskich - powiedziała kochana przez fanów polskiej muzyki Maryla Rodowicz.





- Dalej nas edukujcie i pokazujcie wspaniałych ludzi - poprosił Piotr Kupicha z zespołu "Feel".

- Trzymam za was kciuki i bardzo wiele razy w życiu byłam dumna z polskich sportowców. Szczególnie z siatkarzy, bo oglądam ich z teściową bardzo często. Z Igi Świątek trudno nie być dumnym - oceniła znana nie tylko z tegorocznej Eurowizji Justyna Steczkowska.

W załączonym materiale wideo można zobaczyć życzenia złożone Polsatowi Sport przez największe polskie gwiazdy.

