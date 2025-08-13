One brylowały w pierwszej fazie MŚ siatkarek! Znasz je wszystkie? (GALERIA)

W pierwszej fazie turnieju wzięły udział 24 reprezentacje, podzielone na cztery grupy. W ciągu sześciu dni z każdej z nich wyłoniono po cztery najlepsze zespoły, które zakwalifikowały się do kolejnej części mistrzostw.

Wśród około 300 siatkarek kilkanaście wyróżniało się szczególnie. To właśnie one stanowiły motor napędowy drużyny, niejednokrotnie nosząc grę kadry na swoich barkach.

Najlepiej punktującą zawodniczką fazy grupowej była Japonka Omori, która zdobyła aż 91 punktów. Tuż za jej plecami uplasowała się Seetaloed Warisara z Tajlandii (90). Podium uzupełniła reprezentująca gospodarzy Santi (89). Kto jeszcze zapisał się w tabeli najlepiej punktujących? Zobacz w naszej galerii.

Młodzieżowy mundial w Indonezji rozpoczął się 7 sierpnia. Finał zostanie rozegrany 17 sierpnia. W poprzedniej edycji zmagań najlepsze okazały się Chinki.