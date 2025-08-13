Polak zadebiutuje w UFC. Joanna Jędrzejczyk uchyliła rąbka tajemnicy
Joanna Jędrzejczyk w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport wypowiedziała się na temat sytuacji Polaków w UFC. Jak się okazuje, Jakub Wikłacz zadebiutuje w największej organizacji MMA na świecie szybciej, niż początkowo zakładano.
Joanna Jędrzejczyk została zapytana o Jakuba Wikłacza. Zawodnik ma niedługo zadebiutować w UFC.
- Nie możemy ogłosić nazwiska przeciwnika Kuby Wikłacza, ale moi drodzy ten debiut nastąpi szybciej, niż zakładaliśmy, bo już w październiku Jakub Wikłacz zawalczy na gali. Testują naszych zawodników. Zarówno Robert Ruchała, jak i Jakub Wikłacza wchodzą do federacji jako byli mistrzowie KSW. Nazwiska przeciwników są bardzo mocne. Myślę, że będziecie zaskoczeni nazwiskiem pierwszego rywala Jakuba Wikłacza - powiedziała.
Była mistrzyni UFC została zapytana o przyszłość Roberta Bryczka i czy nadchodząca walka zadecyduje o przyszłości zawodnika w organizacji.
- Wszyscy jesteśmy tego świadomi, niestety ten debiut nie poszedł po naszej myśli. Zbyt dużo stresu. Dlatego też mówimy, jak ważne jest wejście w organizację, jak ważne są te przygotowania. Dla Roberta Bryczka będzie to walka o być albo nie być w UFC. Nieudany debiut, później kontuzja. UFC nie chce inwestować w takich zawodników. Wszystko pozostaje w rękach Roberta, aby pokazać się z jak najlepszej strony - oceniła.
Przeciwnikiem Roberta Ruchały będzie William Gomis. Jędrzejczyk została zapytana o przyczynę walki z tak doświadczonym zawodnikiem.
- Myślę, że UFC chce sprawdzić, jak wygląda polski i europejski rynek. Obaj panowie byli mistrzami ważnych europejskich organizacji i chcą ich sprawdzić. Ja tutaj nie jestem zaskoczona. Oczy wszystkich będą skierowane na te dwa nazwiska. Nie ma w UFC taryfy ulgowej. To od panów zależy, jak przygotowani wejdą do oktagonu - podsumowała.
