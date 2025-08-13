Polka walczyła jak równa z równą z wielką faworytką. Nagle spotkanie przerwano

Cincinnati Open to jeden z turniejów podprowadzających pod docelowe w tej części sezonu US Open. Z numerem 31. rozstawiona w amerykańskim "tysięczniku" została Magda Linette. Dzięki temu w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej natomiast odprawiła Słowaczkę Rebeccę Sramkovą.

W 1/16 finału przeciwniczką Polki jest turniejowa "4" - Jessica Pegula. Starcie rozpoczęło się od festiwalu przełamań. Ten lepiej zakończył się dla Linette, która wypracowała sobie prowadzenie 4:2. W następnej fazie rywalizacji Pegula zdołała odrobić stratę, a losy seta rozstrzygnęły się w tie-breaku.

Ten był wyrównany. O końcowej wiktorii zadecydowało zaledwie jedno male przełamanie. Lepsza - wynikiem 7:5 - okazała się Linette, która zrobiła tym samym pierwszy krok w stronę awansu do kolejnej fazy.

Drugą partię zdecydowanie lepiej otworzyła Pegula. Amerykanka odskoczyła na 3:0 z jednym breakiem. Następne dwa gemy powędrowały na konto Linette, która zniwelowała różnicę przełamania. Decydujące słowo należało jednak do Peguli. Ta ponownie wygrała przy serwisie Polki, a chwilę później wyrównała stan całego pojedynku na 1:1.

Na trzecią odsłonę zmagań tenisistki w ogóle nie wyszły. O sobie dały znać opady deszczu, które wstrzymały całą imprezę w Cincinnati. Spotkanie Linette z Pegulą dokończone zostanie w środę w godzinach popołudniowo-wieczornych. Dokładna pora wznowienia zawodów nie jest jeszcze znana.