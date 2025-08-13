Gdzie obejrzeć mecz Polska - Bułgaria w mistrzostwach świata U-21?

Przypomnijmy, że Polki wygrały swoją grupę i w dobrym stylu awansowały do fazy play-off. W niej zmagania rozpoczęły od konfrontacji z Portorykankami. Środowa potyczka była niezwykle jednostronna. Podopieczne Miłosza Majki nie dały rywalkom najmniejszych szans. Wygrały 3:0, a każdego seta kończyły z wielopunktową przewagą nad przeciwniczkami.

ZOBACZ TAKŻE: Plan transmisji MŚ U-21 siatkarek

W kolejnym starciu poprzeczka powędruje w górę. Rywalkami Polek będą Bułgarki. Siatkarki z Bałkanów zakończyły fazę grupową na trzecim miejscu w grupie D. Ich przeciwniczkami w 1/8 finału były Amerykanki, z którymi uporały się w trzech setach. Zawodniczki z USA były w stanie napsuć krwi Bułgarkom jedynie w premierowej odsłonie. Dwie kolejne potoczyły się już pod dyktando drużyny z Europy.

Zwycięski zespół z czwartkowego starcia awansuje do półfinału mistrzostw świata. Tym samym będzie już o krok od medalu.

Polska - Bułgaria. Gdzie obejrzeć mecz siatkarek? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Polska - Bułgaria w piątek 15 sierpnia w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go. Początek o 8:50.

mtu, Polsat Sport