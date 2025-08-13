Biało-Czerwone przeszły jak burza przez fazę grupową. Wygrały cztery z pięciu spotkań, dzięki czemu zajęły pierwsze miejsce. To pozwoliło im na zmierzenie się z Portoryko w 1/8 finału.

Środowe spotkanie przebiegło pod dyktando podopiecznych Miłosza Majki. Polki pewnie wygrały 3:0 i zameldowały się w najlepszej ósemce mistrzostw świata.

Teraz przed Biało-Czerwonymi mecz z Bułgarią, która sprawiła niespodziankę w 1/8 finału, eliminując Stany Zjednoczone (3:0).

Polska - Bułgaria: Kiedy jest mecz polskich siatkarek? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Polska - Bułgaria? To pytanie zadają sobie fani siatkówki. Mecz Polska - Bułgaria w ćwierćfinale MŚ odbędzie się w piątek 15 sierpnia. Godzina meczu polskich siatkarek została już ustalona. Ćwierćfinał Polska - Bułgaria rozpocznie się o 9:00.

