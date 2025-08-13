W związku z zamieszaniem wokół reprezentacji Wietnamu długo nie było wiadomo, z kim Biało-Czerwone ostatecznie zagrają. Finalnie stanęło na Portorykankach. Zawodniczki z Ameryki Środkowej w fazie grupowej wygrały dwa spotkania z pięciu. To pozwoliło im uplasować się na czwartej lokacie.

Z kolei Polki okazały się najlepsze w swojej grupie. Podopieczne Miłosza Majki przegrały jedynie z Włoszkami. Pozostałe spotkania wygrały i w przekonującym stylu zameldowały się w 1/8 finału.

Biało-Czerwone będą zdecydowanymi faworytkami tej konfrontacji. Czy spełnią pokładane w nich nadzieje? Jeśli pokonają Portorykanki, to w kolejnej rundzie zagrają z Amerykankami lub Bułgarkami.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Portoryko na Polsatsport.pl. Początek o 16:30.

Polska - Portoryko. Gdzie obejrzeć mecz siatkarek? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Polska - Portoryko w środę 13 sierpnia od 16:30 w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.

A już od fazy ćwierćfinałowej wszystkie mecze będą transmitowane na sportowych antenach Polsatu.

mtu, Polsat Sport