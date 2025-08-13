Polska siatkarka pod wrażeniem reprezentacji. "Ogromny postęp"

Rozgrywająca nie wzięła udziału w Lidze Narodów z powodu kontuzji. Dopiero niedawno dołączyła do drużyny Stefano Lavariniego.

- Wykonałam naprawdę dobrą robotę. Bardzo wzmocniłam siebie fizycznie i cieszę się, że mogę tu być razem z dziewczynami. To naprawdę świetny zespół - powiedziała.

Nie tak dawno Biało-Czerwone sięgnęły po brązowy medal Ligi Narodów. Jak tę drużynę ocenia Kowalewska?

- Uważam, że ten zespół zrobił ogromny postęp przez te lata. Patrząc na Ligę Narodów i wiedząc, co nas czeka, jestem naprawdę podekscytowana. Widzę tu ogromne szanse na świetny wynik i na to liczę - dodała.

Kowalewska otrzymała również pytanie o Katarzynę Wenerską, czyli inną z rozgrywających reprezentacji Polski.

- Kasia od lat robi wspaniałą robotę w reprezentacji i dzięki niej mamy te świetne wyniki. Ja wiem, na jakiej jestem pozycji i postaram się po prostu pomagać najlepiej, jak potrafię. Mam nadzieję, że zdobędziemy medal, dlaczego nie? - zakończyła.



Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet, które będą transmitowane na sportowych antenach Polsatu, rozpoczną się 22 sierpnia i potrwają do 7 września. Polki zmierzą się w grupie z Wietnamem, Kenią oraz Niemcami.

