Prezes nazwał piłkarkę "grubą". Będzie miał poważne kłopoty

Szef Fepafut wystosował obraźliwy komentarz pod adresem Marty Cox. Czołowa piłkarka kraju skrytykowała warunki panujące w reprezentacji kobiet. Arias wówczas stwierdził, że rozgrywająca "nie jest w formie" i jest "otyła".

ZOBACZ TAKŻE: Krzysztof Piątek rozpoczął strzelanie w nowym klubie. Jego zespół awansował do LM

Komisja Etyki FIFA ukarała go zakazem prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną przez sześć miesięcy. Sankcja obowiązywała do 14 lipca 2025 roku.

W komunikacie podano, że naruszony został artykuł 21 kodeksu dyscyplinarnego FIFA, który zakazuje wstępu na stadiony.

28-letnia Marta Cox jest jedną z najpopularniejszych piłkarek reprezentacji Panamy. Brała udział w mistrzostwach świata 2023 i jest jedną z zawodniczek powołanych przez hiszpańską trenerkę Tonę Is na mundial 2027 w Brazylii. Obecnie gra w tureckim Fenerbahce.

KJ, PAP