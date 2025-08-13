Prezes nazwał piłkarkę "grubą". Będzie miał poważne kłopoty

Piłka nożna

FIFA wszczęła postępowanie przeciwko prezesowi panamskiej federacji (Fepafut). Manuel Arias złamał sześciomiesięczną sankcję zakazującą prowadzenie jakiejkolwiek działalności w związku z pełnioną funkcją. Wcześniej nazwał czołową kadrowiczkę "gruba" - podaje agencja EFE

Fot. PAP
Prezes obraził zawodniczkę

Szef Fepafut wystosował obraźliwy komentarz pod adresem Marty Cox. Czołowa piłkarka kraju skrytykowała warunki panujące w reprezentacji kobiet. Arias wówczas stwierdził, że rozgrywająca "nie jest w formie" i jest "otyła".

 

Komisja Etyki FIFA ukarała go zakazem prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną przez sześć miesięcy. Sankcja obowiązywała do 14 lipca 2025 roku.

 

W komunikacie podano, że naruszony został artykuł 21 kodeksu dyscyplinarnego FIFA, który zakazuje wstępu na stadiony.

 

28-letnia Marta Cox jest jedną z najpopularniejszych piłkarek reprezentacji Panamy. Brała udział w mistrzostwach świata 2023 i jest jedną z zawodniczek powołanych przez hiszpańską trenerkę Tonę Is na mundial 2027 w Brazylii. Obecnie gra w tureckim Fenerbahce. 

KJ, PAP
