Rywale Jagiellonii nie tracą nadziei. Trener zdradził, czego się spodziewa

Rewanżowe spotkanie odbędzie się w czwartkowy wieczór w Białymstoku. W środę na przedmeczowej konferencji prasowej trener Nielsen przyznał, że pierwsze spotkanie w Silkeborgu było ciężkie i choć wyrównane, z małą liczbą okazji strzeleckich, to Jagiellonia była nieco lepsza od jego zespołu.

- Przyjechaliśmy tutaj z bardzo optymistycznym nastawieniem, wciąż mamy szanse - mówił duński szkoleniowiec. Dodał, że spodziewa się kolejnego trudnego spotkania, komplementował Jagiellonię ale ocenił, że styl gry obu zespołów jest podobny, oba lubią mieć piłkę pod kontrolą, dobrze się czują w tzw. fazach przejściowych.

- Oczywiście szanse nie są 50/50, byłoby większą niespodzianką jeśli wyeliminujemy Jagiellonię. Dlaczego? Bo w pierwszym meczu wygrała 1:0 - mówił Nielsen.

Zaznaczył jednak, że nie zaprząta mu głowy fakt, iż to gospodarze będą faworytem czwartkowego meczu. Mówił, że w Danii jego piłkarze mierzą się z zespołami lepszymi od jego drużyny i wygrywali takie spotkania.

