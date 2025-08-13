Siatkarski reprezentant kraju zmienia klub. Zagra w PlusLidze

O transferze poinformowano w mediach społecznościowych klubu z Bełchatowa.

"Witamy w żółto-czarnych barwach aktualnego mistrza Francji, reprezentanta Trójkolorowych i jeden z największych talentów młodego pokolenia! Antoine Pothron zagra w PGE GiEK Skrze Bełchatów! Młody, ambitny, z ogromnym potencjałem – już wkrótce zobaczycie jego siłę na boisku w hali Energia!" - napisano na profilu Skry na Facebooku.

- Polska liga jest jedną z największych na świecie. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że będę budował swoją historię w Polsce. Chciałbym wygrać najwięcej, jak to możliwe, zarówno w lidze, jak i w pucharze. Do tej pory nie bywałem często w Polsce, ale już nie mogę się doczekać, by poznać kraj – powiedział nowy przyjmujący PGE GiEK Skry Bełchatów.

Skra będzie pierwszym zagranicznym klubem Pothrona. Wcześniej występował on tylko w rodzimych drużynach: Centre National du Volley-Ball, France Avenir, Spacer's Toulouse Volley i Tours VB.

Nowy sezon PlusLigi rozpocznie się 21 października.