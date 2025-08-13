Siatkarski reprezentant kraju zmienia klub. Zagra w PlusLidze

Karolina PotrykusSiatkówka

PGE Skra Bełchatów ogłosiła kolejny transfer. Do drużyny dołączył reprezentant Francji - Antoine Pothron. Przyjmujący związał się z klubem rocznym kontraktem.

Siatkarski reprezentant kraju zmienia klub. Zagra w PlusLidze
fot. PAP
Antoine Pothron

O transferze poinformowano w mediach społecznościowych klubu z Bełchatowa. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy skład reprezentacji Polski siatkarzy na mistrzostwa świata!

 

"Witamy w żółto-czarnych barwach aktualnego mistrza Francji, reprezentanta Trójkolorowych i jeden z największych talentów młodego pokolenia! Antoine Pothron zagra w PGE GiEK Skrze Bełchatów! Młody, ambitny, z ogromnym potencjałem – już wkrótce zobaczycie jego siłę na boisku w hali Energia!" - napisano na profilu Skry na Facebooku.

 

 

- Polska liga jest jedną z największych na świecie. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że będę budował swoją historię w Polsce. Chciałbym wygrać najwięcej, jak to możliwe, zarówno w lidze, jak i w pucharze. Do tej pory nie bywałem często w Polsce, ale już nie mogę się doczekać, by poznać kraj – powiedział nowy przyjmujący PGE GiEK Skry Bełchatów.

 

Skra będzie pierwszym zagranicznym klubem Pothrona. Wcześniej występował on tylko w rodzimych drużynach: Centre National du Volley-Ball, France Avenir, Spacer's Toulouse Volley i Tours VB.

 

Nowy sezon PlusLigi rozpocznie się 21 października.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANTOINE POTHRONPGE GIEK SKRA BEŁCHATÓWPLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 