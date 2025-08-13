Paryżanie w ubiegłym sezonie zdobyli potrójną koronę. Podopieczni Luisa Enrique zdominowali Ligue 1, a w finale Ligi Mistrzów rozgromili Inter Mediolan 5:0. Na Klubowych Mistrzostwach Świata PSG przegrało w finale z zespołem Chelsea. Hiszpański szkoleniowiec nie będzie mógł liczyć w tym meczu na Gianluigiego Donnarummę. 26-latek opublikował na swoich mediach społecznościowych, że w najbliższych dniach rozstanie się z drużyną ze stolicy Francji.

Tottenham ma za sobą przeciętny sezon w Premier League. Zespół z Londynu zakończył ligowe zmagania na 17. miejscu. W finale Ligi Europy pokonali Manchester United 1:0 gwarantując sobie miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów. W składzie londyńczyków zaszły zmiany. Po 10 latach zespół opuściła gwiazda klubu - Heung-min Son.

Ostatni raz oba zespoły zagrały ze sobą 8 lat temu.

