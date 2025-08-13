Szybszy od Bolta. Hiszpan ustanowił rekord świata (WIDEO)

Zawodnik poprawił rekord świata. Co ciekawe, jego rezultat 9.53s jest lepszym wynikiem od rekordu Usaina Bolta w biegu na 100 metrów ustanowionym podczas mistrzostw świata w Berlinie w 2009 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromna tragedia na World Games! Sportowiec zmarł niedługo po swoim starcie

Jhoan Sebastian Guzman Bitar w trakcie tegorocznych World Games w Chengdu zdobył dwa złote medale. Drugi z nich zdobył w wyścigu na dystansie jednego okrążenia.

The World Games to impreza obejmująca sporty, które w większości nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AK, Polsat Sport