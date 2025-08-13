Szybszy od Bolta. Hiszpan ustanowił rekord świata (WIDEO)

Jhoan Sebastian Guzman Bitar zdobył złoty medal we wrotkarstwie szybkim na dystansie 100m podczas World Games. Zawodnik ustanowił nowy rekord świata wynoszący 9.53s.

Fot. The World Games
Jhoan Sebastian Guzman Bitar

Zawodnik poprawił rekord świata. Co ciekawe, jego rezultat 9.53s jest lepszym wynikiem od rekordu Usaina Bolta w biegu na 100 metrów ustanowionym podczas mistrzostw świata w Berlinie w 2009 roku.

 

Jhoan Sebastian Guzman Bitar w trakcie tegorocznych World Games w Chengdu zdobył dwa złote medale. Drugi z nich zdobył w wyścigu na dystansie jednego okrążenia.

 

The World Games to impreza obejmująca sporty, które w większości nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.

 

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

 

AK, Polsat Sport
