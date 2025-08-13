The World Games 2025. Plan transmisji na czwartek 14.08. Transmisja TV i stream online
Przed nami dziewiąty dzień zmagań podczas tegorocznej edycji The World Games. W poniższym tekście znajdziesz telewizyjny plan transmisji na czwartek 14 sierpnia, a także odnośniki do darmowych transmisji internetowych.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.
ZOBACZ TAKŻE: Medale reprezentacji Polski na World Games 2025. Ile krążków zdobyli Biało-Czerwoni?
Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.
W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.
Plan transmisji The World Games na czwartek, 14 sierpnia:
Duathlon - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (1.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wrotkarstwo szybkie - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (1.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Futbol flagowy - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Petanque - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wyścigi dronów - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Flying disc - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Softball - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bilard i snooker - Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Kajak-polo - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wrotkarstwo szybkie - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Sambo - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Softball - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Racquetball - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Petanque - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.10) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Kajak-polo - Polsat Sport 1, Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Trójbój siłowy - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wyścigi dronów - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Futbol flagowy - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Kick-boxing - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Petanque - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Flying disc - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wrotkarstwo szybkie - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bilard i snooker - Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Racquetball - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Petanque - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.05) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wspinaczka sportowa - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Trójbój siłowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wyścigi dronów - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Kick-boxing - Polsat Sport Fight, Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Kajak-polo - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Sambo - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Kajak-polo - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (13.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Studio show - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (16.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.Przejdź na Polsatsport.pl