Tragiczna śmierć młodego piłkarza. Miał 19 lat

Klub przekazał smutne wieści w specjalnym komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

"DAC z głębokim żalem informuje, że w wieku 19 lat tragicznie zginął Norbert Szelle - nasz wychowanek, który ostatnio grał na wypożyczeniu FC Nadszeg. Łączymy się bólu z rodziną. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci" - czytamy we wpisie. Jednocześnie klub poinformował o uroczystościach pogrzebowych, które odbędą się w sobotę.

Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek. Prowadzony przez Szelle samochód z nieznanych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Siła zderzenia była bardzo duża. Z rozbitego auta wypadł silnik.

Szelle jest wychowankiem akademii DAC Dunajska Streda. Występował na pozycji obrońcy.

mtu, Polsat Sport