Tragiczna śmierć młodego piłkarza. Miał 19 lat

Piłka nożna

Fatalne informacje napłynęły ze Słowacji. W wypadku samochodowym zginął Norbert Szelle. Obrońca był zawodnikiem DAC Dunajska Streda, lecz ostatnio przebywał na wypożyczeniu w FC Nadszeg. Miał 19 lat.

Fot. PAP
Nie żyje Norbert Szellle.

Klub przekazał smutne wieści w specjalnym komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych. 

 

"DAC z głębokim żalem informuje, że w wieku 19 lat tragicznie zginął Norbert Szelle - nasz wychowanek, który ostatnio grał na wypożyczeniu FC Nadszeg. Łączymy się bólu z rodziną. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci" - czytamy we wpisie. Jednocześnie klub poinformował o uroczystościach pogrzebowych, które odbędą się w sobotę. 

 

Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek. Prowadzony przez Szelle samochód z nieznanych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Siła zderzenia była bardzo duża. Z rozbitego auta wypadł silnik. 

 

Szelle jest wychowankiem akademii DAC Dunajska Streda. Występował na pozycji obrońcy. 

mtu, Polsat Sport
