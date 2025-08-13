Trener Jagiellonii zwrócił na to uwagę. Ważne wieści przed rewanżem w Lidze Konferencji

W minioną niedzielę Jagiellonia wygrała swój mecz ligowy z Cracovią 5:2, a Silkeborg - z Nordsjelland 4:2. Trener Siemieniec zwrócił uwagę, że duński zespół zagrał w tym meczu nieco inaczej niż zwykle, tzn. oddał przeciwnikowi inicjatywę i grał głównie z kontrataku. Ostatecznie dało mu to bardzo cenne, ligowe zwycięstwo.

Po porażce w pierwszej ligowej kolejce z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, Jagiellonia zanotowała serię pięciu zwycięstw w Ekstraklasie i pucharach europejskich, jednak tylko w pierwszym meczu z Silkeborgiem nie straciła bramki. Siemieniec mówił, że wie, co trzeba zmienić, by przeciwnik nie zdobywał tak łatwych bramek, jak w meczu z Cracovią.

- Chcemy dużo bramek zdobywać, a nie tracić. To jest nasz cel - mówił szkoleniowiec, odnosząc się do gry defensywnej swoich piłkarzy. Ocenił, że właśnie pierwszy mecz z Silkeborgiem był dobrym, jeśli chodzi o organizację gry obronnej całej drużyny.

Przyznał, że nie wie, jakiej gry przeciwnika spodziewać się można w czwartek, biorąc pod uwagę wynik pierwszego spotkania w Danii; podkreślał że jego zespół musi być przygotowany zarówno na scenariusz, w którym Silkeborg zaatakuje od początku, by szybko odrobić straty, ale też, że będzie oczekiwał na ataki Jagiellonii, by ją skontrować.

- Z jednej strony można by powiedzieć, że po pierwszym meczu, kiedy u siebie przegrywasz, to w tym drugim tak naprawdę nie masz nic do stracenia i musisz rzucić się do odrabiania strat. Z drugiej strony nie przegrałeś 0:3 czy 0:4, gdzie musisz już od pierwszej minuty szukać goli, tylko różnica jest jednej bramki i to też może mieć wpływ na przyjętą strategię przeciwnika - dodał Siemieniec.

Podkreślał, że nie będzie miało znaczenia, że Jagiellonia rozegrała dobry pierwszy mecz w Danii, jeśli ostatecznie nie awansuje, bo kwestia awansu rozstrzyga się w dwumeczu.

- Mentalność zwycięska nie bierze się od tych co wygrywają, ale od tych, co nieustannie się rozwijają. Dlatego to, że dzisiaj jesteśmy w dobrym momencie to super, ale to nie może nas uspokoić, uśpić, zatrzymać albo spowodować, że przestaniemy iść do przodu - mówił trener.

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF w czwartek w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go. Początek transmisji o godzinie 20.05. Przedmeczowe studio startuje o godzinie 19.00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1.

PAP