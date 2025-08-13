UEFA ukarała polskie zespoły za zachowanie kibiców

W przypadku Lecha sankcje dotyczą meczu 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą Belgrad. Kara Jagiellonii związana jest ze spotkaniem 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji z zespołem Novi Pazar, także z Serbii.

Zarzutami wobec Lecha było blokowanie przejść (kara 8 tys. euro), używanie przez kibiców środków pirotechnicznych (30 tys.) oraz głoszenie na banerach treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego (10 tys.). UEFA dodatkowo ukarała mistrza Polski częściowym zamknięciem stadionu (trybuna II) podczas najbliższego meczu rozgrywek klubowych UEFA w roli gospodarza w zawieszeniu na dwa lata.

Z kolei Jagiellonia poniosła konsekwencje za rasistowskie i/lub dyskryminujące zachowanie kibiców (10 tys. euro), co skutkuje częściowym zamknięciem stadionu (sektory 26. i 27.) podczas najbliższego meczu rozgrywek klubowych UEFA w roli gospodarza w zawieszeniu na dwa lata. Za niewłaściwe treści na banerach klub z Białegostoku zapłaci 15 tys., a za blokowanie przejść na stadionie 16 tys. euro kary.

AK, PAP