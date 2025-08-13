Wielki problem Rakowa. Gwiazda poza kadrą!

„Jonatan Brunes nie znalazł się w kadrze meczowej Rakowa Częstochowa na rewanż III rundy Ligi Konferencji UEFA z Maccabi Hajfa. Zawodnik poinformował sztab o złym samopoczuciu i braku gotowości do gry” - przekazał wicemistrz Polski w komunikacie.

Jak zaznaczono, kontrakt piłkarza jest ważny do czerwca 2028 roku, a Raków w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

„Klub informuje również, że zawodnik nie jest i nie będzie na sprzedaż w obecnym oknie transferowym” - dodano.

Jednocześnie wskazano, że „cała drużyna i sztab koncentrują się na czwartkowym meczu i walce o awans do fazy play off europejskich pucharów”.

25-letni norweski napastnik w poprzednim sezonie występował w zespole trenera Marka Papszuna na zasadzie wypożyczenia z OH Leuven. W 32 spotkaniach ekstraklasy uzyskał 14 goli i był najlepszym strzelcem ekipy spod Jasnej Góry. Latem Raków zdecydował się go wykupić z belgijskiego klubu.

Kuzyn słynnego Erlinga Haalanda udanie rozpoczął nowy sezon zdobywając dwa gole w pierwszych trzech potyczkach ekstraklasy i po jednym z obu meczach z MSK Zilina w 2. rundzie kwalifikacji LK. Niespodziewanie zabrakło go jednak w składzie na ubiegłotygodniową konfrontację z Maccabi w Częstochowie. Władze klubu i szkoleniowiec tłumaczyły to urazem, jakiego piłkarz miał się nabawić na ostatnich zajęciach, ale pojawiły się plotki o konflikcie z Papszunem.

W weekend Raków nie rozgrywał meczu ligowego, a w środę opublikowano oświadczenie, że Brunesa zabraknie również w rewanżu z izraelską drużyną, który w czwartek rozegrany zostanie na neutralnym terenie - w węgierskim Debreczynie.

PAP