Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.

Aleksandrowa podczas swoich dotychczasowych zmagań w USA zdołała pokonać Lulu Sun i Mayę Joint, nie tracąc przy tym ani jednego seta.

Anna Kalinskaja również dobrze sobie radzi na amerykańskich kortach. Rosjanka wyeliminowała z imprezy Peyton Stearns oraz Amandę Anisimową, będącą wtedy ósmą rakietą świata.

Która zawodniczka awansuje ko do kolejnej fazy turnieju? O tym przekonamy się już w środę wieczorem.

Zwyciężczyni tego starcia może zostać rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale, pod warunkiem, że Polka pokona w swoim meczu Soranę Cirsteę.

MR, Polsat Sport