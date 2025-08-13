WTA w Cincinnati: Jekatierina Aleksandrowa - Anna Kalinska. Relacja live i wynik na żywo

Jekatierina Aleksandrowa - Anna Kalinska to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.

 

Aleksandrowa podczas swoich dotychczasowych zmagań w USA zdołała pokonać Lulu Sun i Mayę Joint, nie tracąc przy tym ani jednego seta.

 

Anna Kalinskaja również dobrze sobie radzi na amerykańskich kortach. Rosjanka wyeliminowała z imprezy Peyton Stearns oraz Amandę Anisimową, będącą wtedy ósmą rakietą świata. 

 

Która zawodniczka awansuje ko do kolejnej fazy turnieju? O tym przekonamy się już w środę wieczorem.

 

Zwyciężczyni tego starcia może zostać rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale, pod warunkiem, że Polka pokona w swoim meczu Soranę Cirsteę.

 

