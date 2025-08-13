Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.

Rybakina w poprzedniej rundzie rywalizowała z Elise Mertens. Na początku miała duże kłopoty, przegrała pierwszego seta, ale zdołała odwrócić losy meczu i zwyciężyć 4:6, 6:3, 7:5.

Natomiast Keys w ostatnim spotkaniu w USA gładko pokonała Japonkę - Aoi Ito. Większe problemy Amerykanka miała we wcześniejszej rundzie, gdy mierzyła się z Evą Lys. W tamtym spotkaniu Niemka wygrała pierwszego seta 6:1. Drugi padł łupem Keys, a do wyłonienia zwyciężczyni potrzebny był tie-break, który na swoją korzyść rozstrzygnęła Amerykanka.

Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia i awansuje do ćwierćfinału zmagań w USA? O tym przekonamy się w środę wieczorem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Madison Keys na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport