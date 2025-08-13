WTA w Cincinnati: Aryna Sabalenka - Jessica Bouzas Maneiro na żywo. Relacja live i wynik na żywo

Aryna Sabalenka - Jessica Bouzas Maneiro to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Sabalenka.

 

ZOBACZ TAKŻE: Aryna Sabalenka nie wytrzymała! Zrobiła to tuż po meczu w Cincinnati

 

Białorusinka w poprzednich rundach pokonała Marketę Vondrousovą i Emmę Raducanu. Potyczka z Brytyjką była wyjątkowo zacięta i trwała ponad trzy godziny.

 

Natomiast Maneiro dotarła do 1/8 finału eliminując Venus Williams, Leylah Fernandez oraz Taylor Townsend. Hiszpanka nie straciła jeszcze ani jednego seta podczas tej imprezy.

 

Kto awansuje do kolejnej rundy zmagań w USA? O tym przekonamy się w środę wieczorem.

 

MR, Polsat Sport
