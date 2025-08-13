Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Sabalenka.

Białorusinka w poprzednich rundach pokonała Marketę Vondrousovą i Emmę Raducanu. Potyczka z Brytyjką była wyjątkowo zacięta i trwała ponad trzy godziny.

Natomiast Maneiro dotarła do 1/8 finału eliminując Venus Williams, Leylah Fernandez oraz Taylor Townsend. Hiszpanka nie straciła jeszcze ani jednego seta podczas tej imprezy.

Kto awansuje do kolejnej rundy zmagań w USA? O tym przekonamy się w środę wieczorem.

MR, Polsat Sport