WTA w Cincinnati: Aryna Sabalenka - Jessica Bouzas Maneiro na żywo. Relacja live i wynik na żywo
Aryna Sabalenka - Jessica Bouzas Maneiro to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Sabalenka.
Białorusinka w poprzednich rundach pokonała Marketę Vondrousovą i Emmę Raducanu. Potyczka z Brytyjką była wyjątkowo zacięta i trwała ponad trzy godziny.
Natomiast Maneiro dotarła do 1/8 finału eliminując Venus Williams, Leylah Fernandez oraz Taylor Townsend. Hiszpanka nie straciła jeszcze ani jednego seta podczas tej imprezy.
Kto awansuje do kolejnej rundy zmagań w USA? O tym przekonamy się w środę wieczorem.
