Znamy rywali polskich piłkarzy. Mecz towarzyski potwierdzony

9 października to termin eliminacji mistrzostw świata, ale Biało-Czerwoni tego dnia będą pauzować. Spotkanie z Nową Zelandią ma im pomóc w przygotowaniu się do zaplanowanego na 12 października wyjazdowego spotkania z Litwą w Kownie.

Poprzedni pojedynek polskich piłkarzy z Nowozelandczykami miał miejsce 16 października 2002 roku, kiedy kadra prowadzona przez Zbigniewa Bońka wygrała w Ostrowcu Św. 2:0 po golach Krzysztofa Ratajczyka i Mariusza Kukiełki.

W czerwcu 1999 roku obie drużyny zmierzyły się też na turnieju w Bangkoku i było 0:0, a Polacy wygrali w karnych 5-4.

1 września w Katowicach rozpocznie się pierwsze zgrupowanie drużyny narodowej pod wodzą selekcjonera Jana Urbana, który w lipcu zastąpił Michała Probierza. Poprzedni szkoleniowiec 12 czerwca zrezygnował z dalszej pracy z kadrą po porażce w Helsinkach z Finlandią 1:2 w meczu o eliminacji MŚ i zamieszaniu związanym z funkcją kapitana, po stracie której Robert Lewandowski zrezygnował z występów w reprezentacji pod wodzą tego trenera.

Nowy selekcjoner zadebiutuje w tej roli 4 września w Rotterdamie w starciu z Holandią w kwalifikacjach mundialu.

PAP