Znamy rywali polskich piłkarzy. Mecz towarzyski potwierdzony

Piłka nożna

9 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się towarzyski mecz piłkarski Polski z Nową Zelandią - poinformował PZPN. Rywale to jeden z zespołów, który wywalczył już awans do przyszłorocznego mundialu.

Znamy rywali polskich piłkarzy. Mecz towarzyski potwierdzony
fot. Cyfrasport

9 października to termin eliminacji mistrzostw świata, ale Biało-Czerwoni tego dnia będą pauzować. Spotkanie z Nową Zelandią ma im pomóc w przygotowaniu się do zaplanowanego na 12 października wyjazdowego spotkania z Litwą w Kownie.

 

Poprzedni pojedynek polskich piłkarzy z Nowozelandczykami miał miejsce 16 października 2002 roku, kiedy kadra prowadzona przez Zbigniewa Bońka wygrała w Ostrowcu Św. 2:0 po golach Krzysztofa Ratajczyka i Mariusza Kukiełki.

 

W czerwcu 1999 roku obie drużyny zmierzyły się też na turnieju w Bangkoku i było 0:0, a Polacy wygrali w karnych 5-4.

 

1 września w Katowicach rozpocznie się pierwsze zgrupowanie drużyny narodowej pod wodzą selekcjonera Jana Urbana, który w lipcu zastąpił Michała Probierza. Poprzedni szkoleniowiec 12 czerwca zrezygnował z dalszej pracy z kadrą po porażce w Helsinkach z Finlandią 1:2 w meczu o eliminacji MŚ i zamieszaniu związanym z funkcją kapitana, po stracie której Robert Lewandowski zrezygnował z występów w reprezentacji pod wodzą tego trenera.

 

Nowy selekcjoner zadebiutuje w tej roli 4 września w Rotterdamie w starciu z Holandią w kwalifikacjach mundialu.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piotr Stokowiec: Stworzyliśmy dobre widowisko, dzięki takim meczom ten stadion będzie zapełniany

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 