Znamy skład reprezentacji Polski siatkarzy na mistrzostwa świata!

Po wielkim sukcesie seniorskiej reprezentacji Polski w Chinach, czas na rozgrywki młodszych kadrowiczów. Już 21 sierpnia w Jiangmen rozpoczną się mistrzostwa świata w siatkówce do lat 21.

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych Piotr Graban wybrał zawodników, którzy w najbliższych dniach polecą do Chin, by rywalizować w czempionacie.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy U-21:

Rozgrywający: Błażej Bień, Mateusz Kowalczyk

Atakujący: Igor Rybak, Wojciech Gajek

Środkowi: Kamil Urbańczyk, Aleksander Maciejewski, Wiktor Przybyłek

Przyjmujący: Stanisław Chaciński, Michał Grzyb, Jakub Kiedos, Bartłomiej Potrykus

Libero: Jakub Jurczyk

Zanim jednak rozpoczną zmagania na MŚ, polscy siatkarze rozegrają w Chinach trzy mecze sparingowe. W dniach 16-18 sierpnia zmierzą się z reprezentacją gospodarzy, Japonii oraz Włoch.

KP, Polsat Sport