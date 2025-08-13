Znamy skład reprezentacji Polski siatkarzy na mistrzostwa świata!
Już niebawem rozpoczną się siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn do lat 21. Selekcjoner kadry Piotr Graban ogłosił nazwiska 12 zawodników, którzy powalczą o medal w Jiangmen.
Po wielkim sukcesie seniorskiej reprezentacji Polski w Chinach, czas na rozgrywki młodszych kadrowiczów. Już 21 sierpnia w Jiangmen rozpoczną się mistrzostwa świata w siatkówce do lat 21.
ZOBACZ TAKŻE: One brylowały w pierwszej fazie MŚ siatkarek! Znasz je wszystkie? (GALERIA)
Szkoleniowiec Biało-Czerwonych Piotr Graban wybrał zawodników, którzy w najbliższych dniach polecą do Chin, by rywalizować w czempionacie.
Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy U-21:
Rozgrywający: Błażej Bień, Mateusz Kowalczyk
Atakujący: Igor Rybak, Wojciech Gajek
Środkowi: Kamil Urbańczyk, Aleksander Maciejewski, Wiktor Przybyłek
Przyjmujący: Stanisław Chaciński, Michał Grzyb, Jakub Kiedos, Bartłomiej Potrykus
Libero: Jakub Jurczyk
Zanim jednak rozpoczną zmagania na MŚ, polscy siatkarze rozegrają w Chinach trzy mecze sparingowe. W dniach 16-18 sierpnia zmierzą się z reprezentacją gospodarzy, Japonii oraz Włoch.Przejdź na Polsatsport.pl