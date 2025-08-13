Znamy skład reprezentacji Polski siatkarzy na mistrzostwa świata!

Siatkówka

Już niebawem rozpoczną się siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn do lat 21. Selekcjoner kadry Piotr Graban ogłosił nazwiska 12 zawodników, którzy powalczą o medal w Jiangmen.

Znamy skład reprezentacji Polski siatkarzy na mistrzostwa świata!
fot. CEV
Reprezentacja Polski siatkarzy U-21 podczas mistrzostw Europy.

Po wielkim sukcesie seniorskiej reprezentacji Polski w Chinach, czas na rozgrywki młodszych kadrowiczów. Już 21 sierpnia w Jiangmen rozpoczną się mistrzostwa świata w siatkówce do lat 21. 

 

ZOBACZ TAKŻE: One brylowały w pierwszej fazie MŚ siatkarek! Znasz je wszystkie? (GALERIA)

 

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych Piotr Graban wybrał zawodników, którzy w najbliższych dniach polecą do Chin, by rywalizować w czempionacie.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy U-21:

Rozgrywający: Błażej Bień, Mateusz Kowalczyk
Atakujący: Igor Rybak, Wojciech Gajek
Środkowi: Kamil Urbańczyk, Aleksander Maciejewski, Wiktor Przybyłek
Przyjmujący: Stanisław Chaciński, Michał Grzyb, Jakub Kiedos, Bartłomiej Potrykus
Libero: Jakub Jurczyk

 

Zanim jednak rozpoczną zmagania na MŚ, polscy siatkarze rozegrają w Chinach trzy mecze sparingowe. W dniach 16-18 sierpnia zmierzą się z reprezentacją gospodarzy, Japonii oraz Włoch. 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jakub Popiwczak: Już czuć, że coś wielkiego za chwilę się wydarzy
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 