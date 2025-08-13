Zwycięzca mistrzostw świata drugim najdłużej urzędującym trenerem piłkarskiej reprezentacji
Francuz Didier Deschamps, po odejściu Luksemburczyka Luca Holtza, stał się drugim najdłużej urzędującym trenerem piłkarskiej reprezentacji. Pierwsze miejsce zajmuje Koldo Alvarez, który od 2010 roku kieruje zespołem narodowym Andory - podał "Le Parisien".
Holtz pełnił tę funkcję od 3 sierpnia 2010 roku. Na koncie ma 144 mecze z drużyną Luksembura: 33 zwycięstwa, 29 remisów i 82 porażki.
"Luc Holtz zwrócił się do prezesa z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Ma on możliwość podjęcia nowego wyzwania w swojej karierze trenerskiej, dołączając do klubu za granicą" – poinformowała federacja luksemburska.
Deschamps, mianowany na stanowisko trenera reprezentacji Francji w lipcu 2012 roku, poprowadził drużynę w 169 meczach, z których 107 zakończyło się zwycięstwem, 34 remisem, a 28 porażką. Pozostanie na stanowisku do mistrzostw świata w 2026 roku, kiedy to zakończy się jego kontrakt.
Selekcjoner "Les Bleus" aktualnie ustępuje jedynie Koldo Alvarezowi, który od 2010 roku kieruje reprezentacją Andory. Na jego 131 meczów w tej roli składa się 11 wygranych, 19 remisów i 101 przegranych.
Panorama szkoleniowców-rekordzistów jest wymowna. W Europie angielski trener Walter Winterbottom pozostaje punktem odniesienia, spędzając 16 lat z drużyną "Three Lions" (1946-1962). Czterokrotnie wprowadził ją do finałów mistrzostw świata. Jednak w skali światowej absolutnym rekordzistą jest argentyński trener Guillermo Stabile, który zaliczył z "Albicelestes" aż 21 lat pracy (1939-1960), odnosząc sześć triumfów w Copa America.
Pod względem liczby meczów liderem pozostaje Joachim Loew, który w ciągu 15 lat kierowania reprezentacją Niemiec (2006-2021) poprowadził drużynę w 198 spotkaniach. Jego największym sukcesem jest wygranie mundialu 2014.Przejdź na Polsatsport.pl