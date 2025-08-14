ATP Cincinnati: Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jannik Sinner zmierzy się z Felixen Auger-Aliassimem w ćwierćfinale turnieju ATP w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime na Polsatsport.pl.

Sinner broni tytułu wywalczonego rok temu. W poprzednim meczu Włoch w niespełna dwie godziny wyeliminował Adriana Mannarino. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek awansowała do ćwierćfinału w Cincinnati 

 

Kanadyjczyk w 1/8 finału pokonał 2:0 Benjamina Bonziego. Podczas tegorocznego Wimbledonu Aliassime odpadł niespodziewanie z turnieju już w drugiej rundzie.

 

Obaj tenisiści spotkali się na korcie dwukrotnie. Dwa spotkania wygrał niżej rozstawiony Kanadyjczyk.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime na Polsatsport.pl. 

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATP CINCINNATIFELIX AUGER-ALIASSIMEJANNIK SINNERTENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 