ATP Cincinnati: Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime. Relacja live i wynik na żywo
Jannik Sinner zmierzy się z Felixen Auger-Aliassimem w ćwierćfinale turnieju ATP w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime na Polsatsport.pl.
Sinner broni tytułu wywalczonego rok temu. W poprzednim meczu Włoch w niespełna dwie godziny wyeliminował Adriana Mannarino.
Kanadyjczyk w 1/8 finału pokonał 2:0 Benjamina Bonziego. Podczas tegorocznego Wimbledonu Aliassime odpadł niespodziewanie z turnieju już w drugiej rundzie.
Obaj tenisiści spotkali się na korcie dwukrotnie. Dwa spotkania wygrał niżej rozstawiony Kanadyjczyk.
