Sinner broni tytułu wywalczonego rok temu. W poprzednim meczu Włoch w niespełna dwie godziny wyeliminował Adriana Mannarino.

Kanadyjczyk w 1/8 finału pokonał 2:0 Benjamina Bonziego. Podczas tegorocznego Wimbledonu Aliassime odpadł niespodziewanie z turnieju już w drugiej rundzie.

Obaj tenisiści spotkali się na korcie dwukrotnie. Dwa spotkania wygrał niżej rozstawiony Kanadyjczyk.

AK, Polsat Sport