Brazylia - Argentyna. Relacja live i wynik na żywo MŚ siatkarek

Siatkówka

Brazylia - Argentyna to mecz fazy play-off mistrzostw świata siatkarek U-21. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Argentyna na Polsatsport.pl.

Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U-21 toczy się w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju jest Indonezja, a mecze są rozgrywane w mieście Surabaja na Jawie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polki szaleją na mistrzostwach świata. "Najgorsze przed nami"


Faza grupowa zakończyła się 12 sierpnia. Z każdej z sześciozespołowych grup do fazy pucharowej awansowały cztery ekipy.


Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.


BS, Polsat Sport
INNESIATKÓWKA

