El. Ligi Europy: BK Hacken - SK Brann. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

BK Hacken - SK Brann to spotkanie rozgrywane w ramach kwalifikacji do Ligi Europy. Zwycięzca tego meczu będzie potencjalnym rywalem Legii Warszawa w kolejnej rundzie. Aby tak się stało podopieczni Edwarda Iordanescu muszą wpierw odbrobić straty w meczu z AEK Larnaka. Relacja live i wynik na żywo meczu BK Hacken - SK Bran na Polsatsport.pl.

Bliżej awansu jest zespół z Norwegii. W pierwszym starciu podopieczni Freyra Alexanderssona pokonali Szwedów 2:0. Mecz mógł lepiej rozpocząć się dla zawodników Hacken, gdyby bramka Isaka Brusberga została uznana. Napastnik był jednak na pozycji spalonej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko jasne! PZPN ogłosił, kto poprowadzi reprezentację Polski

 

Kilkanaście minut później Brann miało rzut karny, ale Joachim Soltvedt nie wykorzystał jedenastki. Na jego szczęście w 28. minucie Saevar Magnusson trafił do siatki, a w drugiej połowie skompletował dublet, ustalając wynik spotkania. W ten sposób Norwegowie mają dwubramkową przewagę przed rewanżem. 

 

Kto awansuje do ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy? O tym przekonamy się w czwartkowy wieczór.

 

Zwycięzca tego dwumeczu stanie naprzeciw wygranego z pary Legia Warszawa - AEK Larnaka.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu BK Hacken - SK Brann na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BK HACKENLIGA EUROPYPIŁKA NOŻNASK BRANN

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 