Bliżej awansu jest zespół z Norwegii. W pierwszym starciu podopieczni Freyra Alexanderssona pokonali Szwedów 2:0. Mecz mógł lepiej rozpocząć się dla zawodników Hacken, gdyby bramka Isaka Brusberga została uznana. Napastnik był jednak na pozycji spalonej.

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko jasne! PZPN ogłosił, kto poprowadzi reprezentację Polski

Kilkanaście minut później Brann miało rzut karny, ale Joachim Soltvedt nie wykorzystał jedenastki. Na jego szczęście w 28. minucie Saevar Magnusson trafił do siatki, a w drugiej połowie skompletował dublet, ustalając wynik spotkania. W ten sposób Norwegowie mają dwubramkową przewagę przed rewanżem.

Kto awansuje do ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy? O tym przekonamy się w czwartkowy wieczór.

Zwycięzca tego dwumeczu stanie naprzeciw wygranego z pary Legia Warszawa - AEK Larnaka.

Relacja live i wynik na żywo meczu BK Hacken - SK Brann na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport