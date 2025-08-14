El. Ligi Europy: BK Hacken - SK Brann. Relacja live i wynik na żywo
BK Hacken - SK Brann to spotkanie rozgrywane w ramach kwalifikacji do Ligi Europy. Zwycięzca tego meczu będzie potencjalnym rywalem Legii Warszawa w kolejnej rundzie. Aby tak się stało podopieczni Edwarda Iordanescu muszą wpierw odbrobić straty w meczu z AEK Larnaka. Relacja live i wynik na żywo meczu BK Hacken - SK Bran na Polsatsport.pl.
Bliżej awansu jest zespół z Norwegii. W pierwszym starciu podopieczni Freyra Alexanderssona pokonali Szwedów 2:0. Mecz mógł lepiej rozpocząć się dla zawodników Hacken, gdyby bramka Isaka Brusberga została uznana. Napastnik był jednak na pozycji spalonej.
ZOBACZ TAKŻE: Wszystko jasne! PZPN ogłosił, kto poprowadzi reprezentację Polski
Kilkanaście minut później Brann miało rzut karny, ale Joachim Soltvedt nie wykorzystał jedenastki. Na jego szczęście w 28. minucie Saevar Magnusson trafił do siatki, a w drugiej połowie skompletował dublet, ustalając wynik spotkania. W ten sposób Norwegowie mają dwubramkową przewagę przed rewanżem.
Kto awansuje do ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy? O tym przekonamy się w czwartkowy wieczór.
Zwycięzca tego dwumeczu stanie naprzeciw wygranego z pary Legia Warszawa - AEK Larnaka.
Relacja live i wynik na żywo meczu BK Hacken - SK Brann na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl