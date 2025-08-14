W pierwszym meczu, pomimo skromnego zwycięstwa Jagiellonii 0:1, nie brakowało sytuacji do strzelenia bramki zarówno po jednej jak i drugiej stronie. Na początku próbował Jens Martin Gammelby, ale świetnie interweniował Sławomir Abramowicz. Chwilę później szczęście znów było przy podopiecznych Adriana Siemieńca. Strzał McCowatta obił tylko słupek.

ZOBACZ TAKŻE: Dwa miesiące przerwy. Problemy niemieckiego piłkarza

Białostoczanie odpowiedzieli w najlepszy możliwy sposób - bramką Bernardo Vitala po rzucie rożnym. W pozostałej części pierwszej połowy dobrze spisywali się golkiperzy, nie dając przeciwnikom szans na zdobycie bramki.

Druga połowa rozpoczęła się od sytuacji sam na sam Afimico Pululu z Nicolaiem Larsenem. Górą w tym starciu był bramkarz gospodarzy. Kolejne okazje do zmienienia rezultatu nadarzyły się dopiero pod koniec meczu. Najpierw po stronie gospodarzy próbował Rami Al-Hajj, a potem znakomitą sytuację zaprzepaścił zawodnik Jagiellonii - Yuki Kobayashi. Wynik się nie zmienił do końca spotkania. W ten sposób zespół z Białegostoku posiada jednobramkową przewagę nad duńskim rywalem.

W przypadku awansu polskiej drużyny, jej rywalem w ostatniej rundzie kwalifikacji będzie wygrany z pary Hajduk Split - Dinamo Tirana. Pierwsze starcie tych drużyn zakończyło się triumfem Chorwatów 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF FC na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport