W poprzednim spotkaniu zespół Marka Papszuna był wyjątkowo nieskuteczny. W pierwszej połowie swoje szanse na strzelenie gola mieli aktywny tego dnia Fran Tudor, a także Patryk Makuch oraz Tomasz Pieńko.

Na początku drugiej odsłony spotkania bliski szczęścia był Oskar Repka. Jednak kluczowy moment starcia miał miejsce kilka minut później. Na linii pola karnego piłka spadła pod nogi Ethane Azoulaya, a ten obrócił się i strzałem po długim słupku wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Maccabi 1:0.

W przypadku awansu polskiej drużyny, rywalem Rakowa w ostatniej rundzie kwalifikacji będzie zwycięzca pary Żalgiris Kowno - Arda Kyrdżali (0:1).

MR, Polsat Sport