Fani już odliczają godziny do rewanżowych starć. Polskie kluby w Lidze Konferencji 2025/26

Różne nastroje w Białymstoku i Częstochowie

Wydawało się, że w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA polskie drużyny trafiły dobrze. Ich rywale nie należą do europejskiej czołówki i to przedstawiciele Ekstraklasy byli faworytami do awansu. Po pierwszych spotkaniach nastroje panujące w Białymstoku i Częstochowie są zupełnie różne.

Jagiellonia rozegrała solidny mecz w Danii i wygrała na wyjeździe 1:0 ze Silkeborgiem. Podopieczni Adriana Siemieńca grali uważnie w obronie i zaskoczyli rywali po stałym fragmencie gry. Dzięki temu domowe starcie rozpoczną ze skromną zaliczką i są bliżej awansu do rundy play-off eliminacji.

Raków z kolei nieoczekiwanie przegrał u siebie 0:1 z Maccabi Hajfa z Izraela, choć cały czas prowadził grę. Jego graczom brakowało skuteczności i to się zemściło. Spokojnie mogli wygrać różnicą kilku bramek, a skończyło się domową porażką. Na wyjeździe trzeba odrabiać straty, co nie będzie łatwe.

O 22 w czwartek wszystko będzie wiadomo

Fani już odliczają godziny do rozpoczęcia meczów rewanżowych Ligi Konferencji UEFA z udziałem polskich drużyn. Jako pierwsi na boisko wybiegną piłkarze Rakowa Częstochowa. Ich wyjazdowy pojedynek rozpocznie się w czwartek 14 sierpnia o godzinie 20:00. Ze względu na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie, Maccabi domowe mecze rozgrywa na neutralnym terenie na Węgrzech. Areną czwartkowego pojedynku będzie Nagyerdei Stadion w Debreczynie.

Zaledwie kwadrans później zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego w Białymstoku. Jagiellonia o 20:15 rozpocznie walkę z Silkeborgiem o awans do decydującej fazy eliminacji. Po wyjazdowym zwycięstwie jest na dobrej drodze, jednak swoją wyższość musi udowodnić przed własną publicznością. Około 22 powinniśmy wiedzieć, jak poradziły sobie nasze drużyny i czy grają dalej, czy jednak pożegnały się z europejskimi pucharami.

Kiedy mecze kolejnej fazy eliminacji?

Mecze fazy play-off eliminacji Ligi Konferencji UEFA odbędą się 21 i 28 sierpnia. Kibice w Polsce liczą na to, że zobaczymy w nich Jagiellonię i Raków. Obie drużyny stać na wyeliminowanie obecnych rywali. Bliżej tego jest Jagiellonia, jednak jeżeli Raków poprawi skuteczność, to powinien wrócić z Węgier ze zwycięstwem.

Co ciekawe w IV rundzie możemy zobaczyć też Legię Warszawa. Stanie się tak, jeżeli stołeczny klub nie odrobi strat po wyjazdowej porażce 1:4 z AEK Larnaka w III rundzie eliminacji Ligi Europy.

Mecz Jagiellonii z Silkeborgiem w Polsacie

Rewanżowy mecz Jagiellonii z Silkeborgiem transmitowany będzie od godziny 20:05 w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz w Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia już o 19:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Telewizja Polsat posiada też prawa do pokazywania meczów fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji.

Polsat Sport