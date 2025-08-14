Hitowa walka na wielkiej gali w debiucie w UFC! Polak poznał rywala

Niepokonany od siedmiu walk Wikłacz wróci do klatki po ponadrocznej przerwie. W czerwcu 2024 roku pokonał przez techniczne poddanie Sebastiana Przybysza i po raz kolejny obronił tytuł mistrza KSW. Tym samym domknął wieloletnią rywalizację z Przybyszem. Zawodnicy mierzyli się ze sobą aż pięciokrotnie. Niedługo później 28-latek odszedł z KSW i zapowiedział, że jego celem są starty w UFC.

Jego menadżerka Joanna Jędrzejczyk długo pracowała nad tym, aby on i Robert Ruchała otrzymali angaże w największej organizacji MMA na świecie. Tak się finalnie stało. Ruchała zadebiutuje w UFC na początku września na gali w Paryżu. Na pierwszy występ Wikłacza poczekamy trochę dłużej. Zawodnik trenujący w Czerwonym Smoku Poznań i American Top Team będzie jednym z bohaterów UFC 320.

Zaplanowana na 4 października gala w Las Vegas zapowiada się pasjonująco. W karcie głównej znalazły się dwa pojedynki mistrzowskie. W main evencie Magomed Anakalev będzie bronił pasa w wadze półcieżkiej w starciu rewanżowym z Aleksem Pereirą. Natomiast w co-main evencie mistrz kategorii koguciej Merab Dvalishvili stoczy bój z Corym Sandhagenem. Ponadto na gali zobaczymy m.in. Jiriego Prochazkę, Abusa Magomedova i Edmena Shahbazyana.

Teraz już wiemy, że dojdzie na niej również do potyczki Wikłacz - Mix. Amerykanin to uznane nazwisko w świecie MMA. 31-latek dał się poznać szerszej publiczności podczas występów w organizacji Bellator. W 2023 roku wygrał turniej wagi koguciej. Wówczas również sięgnął po mistrzostwo organizacji. Na początku 2025 roku Bellator przestał istnieć po tym, jak organizacja została "wchłonięta" przez Professional Fighters League. Część zawodników została w PFL, a część dołączyła do największego konkurenta, czyli UFC.

Wśród tych drugich znalazł się Mix. Amerykanin zadebiutował w organizacji w kwietniu. Wówczas przegrał na punkty Mario Bautistą. Teraz stanie przed szansą, by wrócić na zwycięskie tory. Uwagę zwraca styl walki, jaki preferuje 32-latek. W 13 z 20 wygranych pojedynków poddawał rywali. Ze znakomitego parteru znany jest również Wikłacz. To zwiastuje znakomite starcie.