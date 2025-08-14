Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Kiedy mecz? O której godzinie?
Jagiellonia Białystok i Dinamo Tirana zmierzą się w decydującej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Kiedy mecz Jagiellonia - Tirana? O której godzinie?
Piłkarze Jagiellonii Białystok.
Jagiellonia zagra w decydującej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. We wcześniejszej rundzie piłkarze Adriana Siemieńca wyeliminowali ekipę Silkeborg z Danii.
ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski trafił do potentata i się zaczęło. Rekordowe lato
W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z zespołem Dinamo Tirana. W poprzedniej serii gier albańska ekipa wyeliminowała Hajduka Split z Chorwacji.
Jagiellonia - Tirana. Kiedy mecz? O której godzinie?
Mecze czwartej rundy eliminacji zostaną rozegrane 21 i 28 sierpnia.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF. Skrót meczu