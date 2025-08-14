Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Kiedy mecz? O której godzinie?

Piłka nożna

Jagiellonia Białystok i Dinamo Tirana zmierzą się w decydującej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Kiedy mecz Jagiellonia - Tirana? O której godzinie?

Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Kiedy mecz? O której godzinie?
fot. PAP
Piłkarze Jagiellonii Białystok.

Jagiellonia zagra w decydującej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. We wcześniejszej rundzie piłkarze Adriana Siemieńca wyeliminowali ekipę Silkeborg z Danii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski trafił do potentata i się zaczęło. Rekordowe lato

 

W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z zespołem Dinamo Tirana. W poprzedniej serii gier albańska ekipa wyeliminowała Hajduka Split z Chorwacji.

Jagiellonia - Tirana. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecze czwartej rundy eliminacji zostaną rozegrane 21 i 28 sierpnia.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JAGIELLONIA BIAŁYSTOKLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 