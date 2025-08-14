Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF. Skrót meczu (WIDEO)

Piłka nożna

Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF to rewanżowe starcie w ramach eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Zobacz skrót meczu Jagiellonia - Silkeborg.

fot. PAP
W pierwszym meczu Jagiellonia triumfowała 1:0, wygrywając na wyjeździe po golu Bernardo Vitala. Tym samym podopieczni Adriana Siemieńca wypracowali sobie minimalną zaliczkę przed rewanżem u siebie.

 

Rewanż rozpoczął się idealnie dla Jagi - po dwóch golach Jesusa Imaza gospodarze prowadzili 2:0 do przerwy.

Jagiellonia - Silkeborg. Skrót meczu

 

Skrót meczu Jagiellonia - Silkeborg będzie dostępny tuż po zakończeniu czwartkowego spotkania.

BS, Polsat Sport
