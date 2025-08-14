Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF. Skrót meczu (WIDEO)
Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF to rewanżowe starcie w ramach eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Zobacz skrót meczu Jagiellonia - Silkeborg.
Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF. Skrót meczu (WIDEO)
Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF 1:0. Gol Jesusa Imaza
Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF 2:0. Gol Jesusa Imaza
W pierwszym meczu Jagiellonia triumfowała 1:0, wygrywając na wyjeździe po golu Bernardo Vitala. Tym samym podopieczni Adriana Siemieńca wypracowali sobie minimalną zaliczkę przed rewanżem u siebie.
Rewanż rozpoczął się idealnie dla Jagi - po dwóch golach Jesusa Imaza gospodarze prowadzili 2:0 do przerwy.
Jagiellonia - Silkeborg. Skrót meczu
Skrót meczu Jagiellonia - Silkeborg będzie dostępny tuż po zakończeniu czwartkowego spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wisła Kraków - Spartak Trnawa. Obszerny skrót meczu