Jagiellonia uratowała honor polskiej piłki. Ranking UEFA mówi wszystko
W III rundzie eliminacji europejskich pucharów honor polskich drużyn uratowała Jagiellonia. Tylko ona wygrała. Pozostałe drużyny zanotowały bolesne porażki, komplikując sobie sprawę awansu. Nie dołożyły też nic do rankingu UEFA, który mówi wszystko.
Tylko Jagiellonia wygrała na otwarcie III rundy eliminacji europejskich pucharów
W tym sezonie w eliminacjach europejskich pucharów oglądamy cztery drużyny z Polski. O awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów bił się Lech Poznań. "Kolejorz" jednak przegrał dwumecz z Crveną Zvezda, przez co rozpocznie zmagania w eliminacjach Ligi Europy, w której zmierzy się z KAA Gent.
Legia Warszawa walczy w eliminacjach Ligi Europy, jednak wyjazdowa porażka 1:4 z AEK Larnaka nie napawa optymizmem. W czwartek 14 sierpnia "Wojskowi" muszą wygrać minimum trzema bramkami, jeżeli chcą pozostać w grze o awans. Wiele wskazuje na to, że Legionistów czeka rywalizacja w fazie play-off o awans do Ligi Konferencji UEFA.
O fazę ligową Ligi Konferencji UEFA walczą Raków i Jagiellonia. Wicemistrzowie Polski z Częstochowy nie popisali się w domowym meczu z Maccabi Hajfa i przegrali 0:1. W rewanżu muszą wygrać albo pożegnają się z Europą.
Zupełnie inne nastroje panują w Białymstoku. Jagiellonia uratowała honor polskich drużyn i wygrała na wyjeździe 1:0 z duńskim Silkeborgiem. Dzięki temu zbliżyła się do awansu do decydującej rundy eliminacji, dopisując cenne punkty w rankingu krajowym UEFA.
Polska pnie się w rankingu UEFA, choć ostatnie wyniki go nie poprawiły
Choć w pierwszych meczach III rundy eliminacji europejskich pucharów polskie drużyny doznały 3. porażek i wygrała tylko Jagiellonia, to jednak ranking UEFA wciąż wygląda przyzwoicie. Polska Ekstraklasa przed rozpoczęciem tego sezonu plasowała się w nim na 15. miejscu.
Przed spotkaniami rewanżowymi III rundy eliminacji jest na 13. pozycji i zbliża się do Norwegii. To świetna wiadomość dla polskich drużyn. Jeżeli Ekstraklasa awansuje na 12. miejsce, to mistrz Polski będzie miał zapewniony udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Byłby to historyczny wynik polskiej ligi.
Do tego jednak jeszcze daleka droga, dlatego Jagiellonia, Legia, Lech i Raków powinny jak najwięcej punktować w tym sezonie. Nawet jeżeli odpadną z dalszej rywalizacji, to każde remis i zwycięstwo mają znaczenie.
Rewanżowe starcie Jagiellonii z Silkeborgiem w Polsacie
Telewizja Polsat pokaże rewanżowy mecz Jagiellonii Białystok z Silkeborgiem w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Po wyjazdowym zwycięstwie białostoczanie są już blisko awansu. Grają nie tylko o prestiż i pieniądze, ale też o punkty w rankingu UEFA dla Ekstraklasy.
Każdy ma znaczenie, dlatego powinni zagrać o pełną pulę. Ich mecz z Duńczykami pokazywany będzie na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1, a także na platformie Polsat Box Go.