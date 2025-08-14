Jagiellonia uratowała honor polskiej piłki. Ranking UEFA mówi wszystko

Tylko Jagiellonia wygrała na otwarcie III rundy eliminacji europejskich pucharów

W tym sezonie w eliminacjach europejskich pucharów oglądamy cztery drużyny z Polski. O awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów bił się Lech Poznań. "Kolejorz" jednak przegrał dwumecz z Crveną Zvezda, przez co rozpocznie zmagania w eliminacjach Ligi Europy, w której zmierzy się z KAA Gent.

Legia Warszawa walczy w eliminacjach Ligi Europy, jednak wyjazdowa porażka 1:4 z AEK Larnaka nie napawa optymizmem. W czwartek 14 sierpnia "Wojskowi" muszą wygrać minimum trzema bramkami, jeżeli chcą pozostać w grze o awans. Wiele wskazuje na to, że Legionistów czeka rywalizacja w fazie play-off o awans do Ligi Konferencji UEFA.

O fazę ligową Ligi Konferencji UEFA walczą Raków i Jagiellonia. Wicemistrzowie Polski z Częstochowy nie popisali się w domowym meczu z Maccabi Hajfa i przegrali 0:1. W rewanżu muszą wygrać albo pożegnają się z Europą.

Zupełnie inne nastroje panują w Białymstoku. Jagiellonia uratowała honor polskich drużyn i wygrała na wyjeździe 1:0 z duńskim Silkeborgiem. Dzięki temu zbliżyła się do awansu do decydującej rundy eliminacji, dopisując cenne punkty w rankingu krajowym UEFA.

Polska pnie się w rankingu UEFA, choć ostatnie wyniki go nie poprawiły

Choć w pierwszych meczach III rundy eliminacji europejskich pucharów polskie drużyny doznały 3. porażek i wygrała tylko Jagiellonia, to jednak ranking UEFA wciąż wygląda przyzwoicie. Polska Ekstraklasa przed rozpoczęciem tego sezonu plasowała się w nim na 15. miejscu.

Przed spotkaniami rewanżowymi III rundy eliminacji jest na 13. pozycji i zbliża się do Norwegii. To świetna wiadomość dla polskich drużyn. Jeżeli Ekstraklasa awansuje na 12. miejsce, to mistrz Polski będzie miał zapewniony udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Byłby to historyczny wynik polskiej ligi.

Do tego jednak jeszcze daleka droga, dlatego Jagiellonia, Legia, Lech i Raków powinny jak najwięcej punktować w tym sezonie. Nawet jeżeli odpadną z dalszej rywalizacji, to każde remis i zwycięstwo mają znaczenie.

Rewanżowe starcie Jagiellonii z Silkeborgiem w Polsacie

Telewizja Polsat pokaże rewanżowy mecz Jagiellonii Białystok z Silkeborgiem w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Po wyjazdowym zwycięstwie białostoczanie są już blisko awansu. Grają nie tylko o prestiż i pieniądze, ale też o punkty w rankingu UEFA dla Ekstraklasy.

Każdy ma znaczenie, dlatego powinni zagrać o pełną pulę. Ich mecz z Duńczykami pokazywany będzie na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1, a także na platformie Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia z ekspertami i analizami już o 19:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport