Lech Poznań - KRC Genk. Kiedy mecz? O której godzinie?

Piłka nożna

Lech Poznań i KRC Genk zmierzą się w decydującej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Kiedy mecz Lech - Genk? O której godzinie?

Lech Poznań - KRC Genk. Kiedy mecz? O której godzinie?
fot. PAP
Piłkarze Lecha Poznań

Lech musiał uznać wyższość Crvenej Zvezdy w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ekipa z Poznania przegrała w dwumeczu 2:4 i zakończyła walkę o awans do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski trafił do potentata i się zaczęło. Rekordowe lato

 

Lechici tym samym wystąpią w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy, w której zagrają z belgijskim KRC Genk.

 

Crvena Zvezda w kolejnej rundzie LM zmierzy się natomiast z cypryjskim Pafos FC, który niespodziewanie wyeliminował ukraińskie Dynamo Kijów.

Lech - Genk. Kiedy mecz? O której godzinie?

Pierwsze spotkanie w ramach dwumeczu Lecha z Genk zaplanowano na 21 sierpnia w Poznaniu. Rewanż odbędzie się tydzień później w Belgii.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
LECH POZNAŃLIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa Jagiellonii Białystok przed rewanżem z Silkeborgiem
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 