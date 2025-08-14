Lech Poznań - KRC Genk. Kiedy mecz? O której godzinie?

Lech musiał uznać wyższość Crvenej Zvezdy w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ekipa z Poznania przegrała w dwumeczu 2:4 i zakończyła walkę o awans do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek.

Lechici tym samym wystąpią w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy, w której zagrają z belgijskim KRC Genk.

Crvena Zvezda w kolejnej rundzie LM zmierzy się natomiast z cypryjskim Pafos FC, który niespodziewanie wyeliminował ukraińskie Dynamo Kijów.

Lech - Genk. Kiedy mecz? O której godzinie?

Pierwsze spotkanie w ramach dwumeczu Lecha z Genk zaplanowano na 21 sierpnia w Poznaniu. Rewanż odbędzie się tydzień później w Belgii.

BS, PAP