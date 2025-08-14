Legendarny wrestler został ugryziony przez nietoperza! Trafił do szpitala

Legenda WWE Charles Robinson podzielił się z fanami niecodzienną informacją. 61-letni sportowiec trafił do szpitala po tym, jak został ugryziony przez nietoperza.

Charles Robinson został ugryziony przez nietoperza.

Do zdarzenia doszło w środę nad ranem. Z relacji dodanej przez Robinsona wynika, że zwierzę ugryzło go około 2:00 w nocy. Amerykanin pojechał do szpitala, gdzie rozpoczęto profilaktykę szczepień poekspozycyjnych przeciwko wściekliźnie. Nietoperze są bowiem nosicielami tej choroby. 

 

"Świetny sposób na rozpoczęcie poranka. Druga nad ranem, a mnie ugryzł nietoperz. Zgadza się, nietoperz! Cztery godziny później na ostrym dyżurze i sześć zastrzyków" - podpisał swoje zdjęcie na szpitalnym łóżku.

 

61-latek czuje się dobrze. Nietoperza, który go ugryzł, złapano. Jego fotografię były wrestler również zamieścił w sieci. 

 

"To właśnie ten sprawca mnie dopadł. Jaki słodziak" - dodał. 

 

 

Robinson jest związany z WWE od 1995 roku. Najpierw był zawodnikiem, a obecnie pracuje jako sędzia. 

