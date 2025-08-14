Legia Warszawa - Hibernian FC. Kiedy mecz? O której godzinie?

Legia zagra w decydującej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Wcześniej ekipa z Warszawy występowała w eliminacjach Ligi Europy, jednak w trzeciej rundzie musiała uznać wyższość cypryjskiej Larnaki.

W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy zmierzy się ze szkockim Hibernian.

Legia - Hibernian. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecze czwartej rundy eliminacji zostaną rozegrane 21 i 28 sierpnia.

BS, Polsat Sport