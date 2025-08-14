Pizza za medal? Malwina Smarzek wraca z zakładem

Atakująca reprezentacji Polski powiedziała o rywalizacji z egzotycznymi reprezentacjami, z którymi zmierzymy się w fazie grupowej.

- Kenia nie jest już bardzo anonimowa. Myślę, że potrafią grać w siatkówkę, więc ja takich meczów nie lubię, bo to są mecze z kategorii, że musi być 3:0 i jakiś moment, że coś nam czasem nie wychodzi, powoduje frustrację. Musimy być skupione i grać swoją siatkówkę - stwierdziła.

Smarzek opowiedziała o nastawieniu zespołu przed rozpoczęciem mistrzostw.

- Myślę, że każdy sobie zdaje sprawę z tego, jak ważny ten turniej jest i można go postawić po Igrzyskach Olimpijskich na drugim miejscu. Jest to impreza docelowa, myślę, że czujemy się przygotowane, trenujemy dobrze. Wydaje mi się, że czujemy się lepiej niż wcześniej i ten "peak" może przyjść na najważniejsze mecze - oceniła.

Malwina została zapytana o zakład z Ligi Narodów związany ze złotym medalem i słynną pizzą z ananasem.

- Brąz był za słabym medalem, aby mu to zaproponować. Myślę, że wtedy bym się wygłupiła. Możemy powtórzyć ten zakład z medalem na mistrzostwach świata. Myślę, że za to już się zgodzi - powiedziała żartobliwie.

Reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację w 23 sierpnia. W grupie Polki zagrają z Wietnamem, Kenią i Niemcami.

AK, Polsat Sport