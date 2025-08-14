Mikołaj Sawicki zagra w Austrii. Nowy kontrakt utalentowanego zawodnika

Mikołaj Sawicki podpisał nową umowę z Austrią Wiedeń. 19-letni pomocnik związał się kontraktem na kolejny rok z opcją przedłużenia. To kolejny sezon młodego, polskiego piłkarza w kraju nad Dunajem.

Polski zawodnik od początku swojej przygody z futbolem występuje na austriackich boiskach. W 2023 roku przeniósł się z młodzieżowego zespołu Burgenland do juniorskiej drużyny Austrii Wiedeń, która od tego sezonu będzie występować na zapleczu krajowej ekstraklasy.

 

W drugiej klasie rozgrywkowej występuje wiele rezerwowych drużyn krajowych potęg. Poza Austrią Wiedeń w grze są między innymi Sturm Graz II czy Rapid Wiedeń II.


Sawicki będzie mógł liczyć na ewentualny debiut w pierwszym zespole, zwłaszcza że austriacka liga plasuje się w czołówce Europy pod względem wprowadzania młodych zawodników na boiska.


W sezonie 2024/2025 w najwyższej klasie rozgrywkowej tego państwa co najmniej 450 minut rozegrało aż 59 zawodników poniżej 21. roku życia, choć tylko 19 z nich stanowili Austriacy - zaledwie 32 procent liczby wszystkich zawodników w tym wieku grających w krajowej ekstraklasie.

 

W drużynie Austrii Wiedeń grało w przeszłości wielu Polaków. Barwy klubu reprezentowali między innymi Jacek Bąk, Arkadiusz Radomski, Sebastian Mila czy Tomasz Iwan.

