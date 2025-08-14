Mistrz świata postrzelił swojego ojca chrzestnego! Czy to koniec kariery?

Heikkinen to jedna z największych nadziei Finlandii w biathlonie. 21-latek w 2022 roku wywalczył indywidualny złoty medal mistrzostw świata juniorów, a w 2024 roku w Jakuszycach został mistrzem Europy juniorów w sprincie.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz olimpijski zadebiutuje w nowym sporcie. Zamieni narty na rajdówkę

We wrześniu 2024 roku podczas jednego z polowań w Hyrynsalmi, na które wybrał się ze swoim ojcem chrzestnym, doszło do dramatycznego wypadku. Heikkinen postrzelił mężczyznę w oko. Z relacji portalu iltalehti.fi wynika, że sportowiec celował do ptaka.

W sierpniu 2025 ruszył proces mężczyzny. Został on oskarżony o przestępstwa łowieckie i napaść z użyciem przemocy powodującą obrażenia ciała. Grozi mu także odebranie licencji na broń, co może mocno wpłynąć na jego karierę sportową. Jeśli pozwolenie zostanie mu cofnięte, nie będzie mógł brać udziału z zawodach.

Sportowiec na początku procesu opublikował w mediach społecznościowych specjalne oświadczenie.

"Życie jest nieprzewidywalne. Zeszłej jesieni, gdy oddawałem się mojemu ukochanemu hobby, legalnemu polowaniu, doszło do wypadku, w którym mój ojciec chrzestny został poważnie ranny. Miniony rok był dla mnie i moich bliskich niezwykle trudny emocjonalnie. Szczególnie martwiłem się o zdrowie mojego ojca chrzestnego. Zarzuty zostały odczytane i zakwestionowane w Sądzie Rejonowym w Kainuu. Życie toczy się dalej, wierzmy w lepszą przyszłość!" - napisał Heikkinen na Instagramie.

Wyrok w sprawie 21-latka ma zapaść pod koniec sierpnia.

KP, Polsat Sport