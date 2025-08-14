Nie żyje legendarny trener. Tragiczne okoliczności śmierci

Turner w poniedziałek doznał poważnego wypadku w okolicach swojego domu. Szkoleniowiec spadł z młodego konia i trafił do szpitala. Miał połamane kości czaszki.

W czwartek nad ranem mężczyzna zmarł. Jego śmierć potwierdziła najbliższa rodzina w "Sky Sports Racing".

"Naprawdę smutna wiadomość. Kondolencje dla rodziny Billa. To był pan Brocklesby" - napisał na X gospodarz kanału Sky Sports Racing, Alex Hammond.

Turner był jednym z najlepszych na świecie szkoleniowców młodych koni. Aż sześciokrotnie wygrał wyścig Brocklesby w Doncaster.

KP, Polsat Sport