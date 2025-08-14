Polak blisko medalu The World Games! Decydowały detale
Wojciech Szewczyk był blisko medalu The World Games. Ostatecznie dwa decydujące pojedynki Polak przegrał minimalnie.
Wojciech Szewczyk
Wojciech Szewczyk to pierwszy Polak, który dotarł do najlepszej czwórki turnieju bilarda w historii The World Games.
W półfinale Szewczyk stoczył wyrównany bój z Oliverem Szolnokim. Ostatecznie uległ Węgrowi 8:9.
Taki sam wynik padł w spotkaniu o brązowy medal. Niestety, również na niekorzyść Szewczyka. Tym razem minimalnie lepszy okazał Niemiec Joshua Filler.
Klasyfikacja medalowa The World Games dostępna TUTAJ.
