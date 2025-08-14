Polak blisko medalu The World Games! Decydowały detale

Wojciech Szewczyk to pierwszy Polak, który dotarł do najlepszej czwórki turnieju bilarda w historii The World Games.

W półfinale Szewczyk stoczył wyrównany bój z Oliverem Szolnokim. Ostatecznie uległ Węgrowi 8:9.

Taki sam wynik padł w spotkaniu o brązowy medal. Niestety, również na niekorzyść Szewczyka. Tym razem minimalnie lepszy okazał Niemiec Joshua Filler.

