Polska - Bułgaria. Kto wygrał? Wynik meczu siatkarek
Polska gra z Bułgarią w ćwierćfinale mistrzostw świata siatkarek do lat 21. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu?
Faza grupowa zakończyła się 12 sierpnia. Z każdej z sześciozespołowych grup do fazy pucharowej awansowały cztery ekipy, w tym reprezentacja Polski, która z czterema zwycięstwami i jedną porażką wygrała grupę C.
W walce o ćwierćfinał siatkarki prowadzone przez Miłosza Majkę gładko pokonały reprezentację Portoryko. W całym spotkaniu zawodniczki z Karaibów zdobyły zaledwie 44 punkty. Bułgarki z kolei w trzech setach triumfowały nad Amerykankami.
Kto wygrał mecz Polska - Bułgaria na MŚ siatkarek U-21? Wynik pojawi się w artykule po zakończeniu pojedynku.