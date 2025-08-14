Polska - Bułgaria. Kto wygrał? Wynik meczu siatkarek

Karolina PotrykusSiatkówka

Polska gra z Bułgarią w ćwierćfinale mistrzostw świata siatkarek do lat 21. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu?

Polska - Bułgaria. Kto wygrał? Wynik meczu siatkarek
fot. FIVB
Polska - Bułgaria. Kto wygrał? Wynik meczu siatkarek

Faza grupowa zakończyła się 12 sierpnia. Z każdej z sześciozespołowych grup do fazy pucharowej awansowały cztery ekipy, w tym reprezentacja Polski, która z czterema zwycięstwami i jedną porażką wygrała grupę C.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie mistrzostwa świata za pasem, a tu taka informacja! FIVB ogłosiła

 

W walce o ćwierćfinał siatkarki prowadzone przez Miłosza Majkę gładko pokonały reprezentację Portoryko. W całym spotkaniu zawodniczki z Karaibów zdobyły zaledwie 44 punkty. Bułgarki z kolei w trzech setach triumfowały nad Amerykankami. 

Polska - Bułgaria. Kto wygrał? Wynik meczu siatkarek

Kto wygrał mecz Polska - Bułgaria na MŚ siatkarek U-21? Wynik pojawi się w artykule po zakończeniu pojedynku. Relację na żywo można śledzić TUTAJ.

Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska - Portoryko. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 