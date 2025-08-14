Faza grupowa zakończyła się 12 sierpnia. Z każdej z sześciozespołowych grup do fazy pucharowej awansowały cztery ekipy, w tym reprezentacja Polski, która z czterema zwycięstwami i jedną porażką wygrała grupę C.

W walce o ćwierćfinał siatkarki prowadzone przez Miłosza Majkę gładko pokonały reprezentację Portoryko. W całym spotkaniu zawodniczki z Karaibów zdobyły zaledwie 44 punkty. Bułgarki z kolei w trzech setach triumfowały nad Amerykankami.

Polska - Bułgaria. Kto wygrał? Wynik meczu siatkarek

Kto wygrał mecz Polska - Bułgaria na MŚ siatkarek U-21? Wynik pojawi się w artykule po zakończeniu pojedynku. Relację na żywo można śledzić TUTAJ.