Polski klub pożegnał się z trenerem! Już znamy jego następcę

To kolejny szkoleniowiec w Betclic 1. Lidze, który stracił posadę. W tym sezonie zwolnieni zostali już Wojciech Łobodziński z Miedzi Legnica oraz Dawid Szulczek z Ruchu Chorzów.

Matysiak zdołał poprowadzić swój zespół w zaledwie czterech kolejkach ligowych. Wszystkie te spotkania Znicz przegrał i znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli zaplecza Ekstraklasy z bilansem pięciu goli strzelonych i czternastu straconych.

Nie były to jedyne mecze pruszkowskiego klubu pod wodzą byłego szkoleniowca ŁKS-u. W przygotowaniach do sezonu żółto-czerwoni rozegrali pięć meczów towarzyskich, przegrywając cztery (z Motorem Lublin, Widzewem Łódź, Unią Skierniewice i Pogonią Siedlce), a wygrywając tylko z KS Wiązownica.

Szkoleniowiec objął zespół z Pruszkowa po sezonie 2024/2025, który był wyjątkowo dobry dla Znicza. Drużynę prowadził wtedy Grzegorz Szoka, a klub zakończył tamte zmagania na ósmym miejscu, tracąc do strefy barażowej tylko cztery punkty.

Posadę po byłym szkoleniowcu obejmie Peter Struhár. Jako zawodnik zdobył m. in. mistrzostwo Słowacji ze Slovanem Bratysława. Natomiast w swoim dorobku trenerskim pochwalić się może wicemistrzostwem kraju prowadząc MFK Ružomberok.

MR, Polsat Sport