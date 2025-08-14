Najpierw Japonia, potem Tajlandia! Polskie siatkarki wyleciały do Azji

Biało-Czerwone rywalizację na mistrzostwach świata zainaugurują 23 sierpnia meczem z Wietnamem. Później zmierzą się z Kenijkami i Niemkami. Terminarz spotkań Polek można odnaleźć TUTAJ.

ZOBACZ TAKŻE: Polki szaleją na mistrzostwach świata. "Najgorsze przed nami"

Mimo że do startu turnieju pozostało jeszcze trochę czasu, selekcjoner Polek Stefano Lavarini zdecydował, że jego drużyna uda się do Azji nieco wcześniej. Drużyna poleciała do Japonii, gdzie odbędzie się ostatnie zgrupowanie przed czempionatem. Polskie siatkarki rozegrają tam także sparingi z reprezentantkami Japonii.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 22 sierpnia i potrwają do 7 września. Tytułu wywalczonego przed trzema laty będą broniły Serbki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, Polsat Sport