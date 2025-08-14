Najpierw Japonia, potem Tajlandia! Polskie siatkarki wyleciały do Azji

Siatkówka

Już 22 sierpnia rozpoczną się mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. Mimo że Stefano Lavarini jeszcze nie ogłosił składu na czempionat, Polki wyleciały do Japonii. Tam odbędą ostatnie zgrupowanie przed turniejem, który odbędzie się w Tajlandii.

Najpierw Japonia, potem Tajlandia! Polskie siatkarki wyleciały do Azji
fot. Polsat Sport
Polskie siatkarki poleciały do Japonii.

Biało-Czerwone rywalizację na mistrzostwach świata zainaugurują 23 sierpnia meczem z Wietnamem. Później zmierzą się z Kenijkami i Niemkami. Terminarz spotkań Polek można odnaleźć TUTAJ

 

ZOBACZ TAKŻE: Polki szaleją na mistrzostwach świata. "Najgorsze przed nami"

 

Mimo że do startu turnieju pozostało jeszcze trochę czasu, selekcjoner Polek Stefano Lavarini zdecydował, że jego drużyna uda się do Azji nieco wcześniej. Drużyna poleciała do Japonii, gdzie odbędzie się ostatnie zgrupowanie przed czempionatem. Polskie siatkarki rozegrają tam także sparingi z reprezentantkami Japonii. 

 

Mistrzostwa świata rozpoczną się 22 sierpnia i potrwają do 7 września. Tytułu wywalczonego przed trzema laty będą broniły Serbki. 

 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Joanna Wołosz: Dziewczyny nie chciały zagrać ostatniego meczu na smutno
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 