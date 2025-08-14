Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali. Kiedy mecz? O której godzinie?

Piłka nożna

Raków Częstochowa i Arda Kyrdżali zmierzą się w decydującej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Kiedy mecz Raków - Arda? O której godzinie?

fot. PAP
Marek Papszun, trener Rakowa.

Raków w decydującej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji! W poprzedniej rundzie podopieczni Marka Papszuna odrobili straty w dwumeczu z Maccabi Hajfa i wygrali na wyjeździe 2:0, tym samym meldując się w czwartej rundzie eliminacji.

 

W tej fazie rywalami Rakowa będzie ekipa Arda Kyrdżali z Bułgarii.

Raków - Arda. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecze czwartej rundy eliminacji zostaną rozegrane 21 i 28 sierpnia. Raków pierwsze spotkanie rozegra u siebie.

